Oostendse sensatie in Turkije! Perfecte teamprestatie stuurt Filou naar zege tegen topploeg Galatasaray

Aan de boorden van de Bosporus realiseerde Filou Oostende dé stunt van de vijfde speeldag in de Champions League. Zonder vier geblesseerden wonnen de Zeekapiteins met 85-91 bij Galatasaray Istanbul, één van de favorieten op de eindzege in deze continentale clubcompetitie.

Zonder Bleijenbergh, Buysschaert, Waleson en Djordjevic leek Oostende een vogel voor de kat in Istanbul. Niets daarvan! De moedige Oostendenaars hebben de nonchalante start van Galatasaray flink afgestraft. Na één kwart hadden beide teams mekaar in evenwicht (20-20) gehouden. Aan de rust leidden de Turken met 39-33.

Vroeg in het derde kwart verhoogde Galatasaray Istanbul de verdedigende intensiteit. Zijn voorsprong klom tot dertien eenheden, 54-41. Maar daarna toonde Oostende, dat zijn samenspel bleef verzorgen, zijn mentale weerbaarheid tegen een te individueel georiënteerd Galatasaray. Gillet bracht met een bom uit de linkerhoek Oostende aan 68-69 voorop. Na 74-72 nam Oostende steeds meer het stuur van de wedstrijd in handen. Thurman, Gillet en Troisfontaines staken een 0-7-run in mekaar: 74-79. Toch kwam Galatasaray opnieuw naast Oostende: 82-82 en nog 50 seconden op de klok.

Op 34 seconden van de buzzer zette Van der Vuurst met een belangrijke driepunter (82-85) de thuisploeg onder druk. De Nederlander benutte in de laatste halve minuut nog twee vrijworpen, Thurman voegde vier punten aan het totaal toe. Zo zegevierde Oostende met 85-91 in Istanbul.

Thurman speelde zich in de kijker met zijn season-high, 26 punten aan 84 % (8 op 9 tweepunters, 1 op 2 bommen en 7 op 8 vrijworpen). Gillet (17 punten, 4 rebounds), die in de eerste helft nauwelijks scoorde, herpakte zich schitterend. Van der Vuurst tekende een double-double (13 punten, 11 assists). Buysse (11 punten, 6 assists) was de X-factor van Oostende. Coach Gjergja bleef in het vierde kwart terecht kiezen voor het imponerende duo Gillet-Thurman. De zeven Oostendse driepunters uit elf pogingen in de tweede helft leverden ook een grote bijdrage aan deze overwinning.

Met deze zege is Filou Oostende zo goed als zeker van play-ins in de Champions League. Dan is er ook begin 2023 Europees basketbal aan de middenkust.