Oudsbergen

Dinsdag rond 18 uur is een brand opgemerkt in een appartement op de Weg naar Zwartberg in Opglabbeek. In een woning was een bijzetvuurtje op gas in brand gevlogen. Samen met de buren konden de bewoners het vuur doven voor de brandweer arriveerde. De ruimtes werden goed verlucht. Er was minieme schade. mm