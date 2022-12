Slecht nieuws voor twee traditiesporten op de Olympische Spelen: voorlopig géén boksen en gewichtheffen op Los Angeles 2028

Het probleem is niet de sport op zich, maar wel de corruptie of transparantie van de boksfederatie die het olympisch boksen onder haar hoede heeft. “Er is nog altijd geen cultuuromslag of drastische verandering”, zo luidt het bij het IOC, “en we hebben nogmaals onze bezorgdheid geuit. We blijven de situatie opvolgen.”

Wordt Parijs 2024 de laatste keer dat we boksen hebben gezien op de Spelen? Afwachten, of de boksfederatie het IOC kan overtuigen voor de knoop definitief wordt doorgehakt.

Voor het gewichtheffen blijft het evenzeer afwachten. In Parijs 2024 staat de sport nog op het olympische programma, voor Los Angeles 2028 voorlopig niet. Een van de redenen is de kwalijke dopingreputatie. De internationale federatie maakt zich wel sterk dat ze hun problemen op orde kunnen brengen.(hjb)