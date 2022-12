LIVE. Fans van Marokko massaal op straat na WK-winst tegen Spanje: mensenkettingen in Antwerpen en Brussel

Luid vuurwerk en relschoppers in Antwerpse Kerkstraat

In de Kerkstraat in Antwerpen is de grote menigte vertrokken. Daar blijven enkel nog wat relschoppers achter. Die steken in de straat zwaar vuurwerk af, waardoor er luide knallen te horen zijn. Van vernielingen is er voorlopig wel geen sprake.

Enkele tientallen meters verderop is het opnieuw rustig en is het vergelijkbaar met een doordeweekse dag. Het verkeer kan ook opnieuw door de Kerkstraat rijden. Hier en daar is er nog een occasionele voetballiefhebber te zien met een vlag.