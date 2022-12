Tot het dossier afgerond is, liggen de werken voorlopig stil. Maar de stelling zal wel blijven staan. — © gvb

Hamont-Achel

De restauratiewerken aan de kerktoren in het Hamontse centrum liggen stil nadat bleek dat de balkenstructuur van het balkon onherroepelijk beschadigd is. Een volledige vernieuwing is enige optie. De kerkfabriek schat de meerkost op 350.000 euro.