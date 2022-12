Sint en Piet al 40 jaar op pad in Kozen

“Eind 1982, precies veertig jaar geleden vonden we met ‘Neo 9’ een groepje vrienden hier uit de buurt, dat er veel te weinig te beleven viel in Kozen. We staken daarom overal in het dorp een tekening van Sinterklaas in de bus. Daarop stond ook een voorstel om als Sint en Piet op huisbezoek te komen. De actie werd een overdonderend succes! We moesten met vier hulpsinten op pad om overal langs te kunnen gaan” zo blikt Guy Vanstraelen terug in de tijd. Zelf onderging Guy ondertussen een metamorfose van zwarte piet naar roetpiet. “Een stuk eenvoudiger, want je moet niet meer zorgen dat er nergens een plekje bleke huid komt piepen. En ik ben nu ook een stuk sneller gewassen”, zo lacht Guy. “De grootste verandering over die veertig jaar is vooral dat kinderen een stuk mondiger zijn geworden, en vooral niet meer bang zijn van ons”, zo vult Jos Wintmolders van achter zijn witte baard aan. En daarna stappen de schoonbroers – Sint en Piet blijken dus familie – weer snel in de wagen, op weg naar een volgend gezin. Die bijzondere sintmobiel is van buiten met stickers versierd, en zit vol verrassingen. “We hebben de hele week rondgereden met een nummerplaat ‘Sint-Piet’. Uiteraard hebben we ook pakjes aan boord, en zelfs een kleine schouw en een kacheltje. De kinderen vinden het geweldig als ze eens mogen komen piepen in de sintmobiel. Tientallen huisbezoeken hebben daarmee alweer afgelegd dit jaar, in Kozen maar ook in de buurgemeenten. We blijven er plezier in vinden, en dat is ook zo voor de kinderen en hun ouders, dus we gaan nog wel een paar jaar door!“ zo besluit Jos. len