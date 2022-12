Jury moet beslissen over Halenaar die ex met 53 messteken doodde . — © TV Limburg

Halen

Was er wel of niet sprake van voorbedachten rade bij de gewelddadige dood van Anja Vlayen? Op deze vraag moet er een antwoord komen tijdens het moordproces in het Hof van Assisen in Tongeren. De 59-jarige Michel T. uit Halen staat terecht op verdenking van doodslag. Op 11 april 2020 bracht hij zijn ex-partner Anja Vlayen om het leven met 53 messteken. De nabestaanden spreken van moord met voorbedachtheid en eisen een strengere straf. Het proces start aanstaande vrijdag en duurt naar verwachting zes dagen. Vandaag werd de jury geloot.