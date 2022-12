Hoeselt

In Hoeselt is vandaag de symbolische eerste spadesteek gegeven van het nieuwe woonzorgcentrum. Dat zal over 2 jaar plaats geven aan zo’n 125 senioren. En de nood is hoog, zegt burgemeester Raskin. Want sinds woonzorgcentrum Ter Hulst vorig jaar verplicht de deuren moest sluiten, zijn de wachtlijsten in de gemeente alleen maar langer geworden.