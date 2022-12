IN BEELD. Hakimi blijft cool als een pinguïn bij beslissende strafschop en viert dat met toepasselijk dansje

Wat ons betreft, was de strafschop van Archaf Hakimi in de strafschoppenreeks van de 1/8ste finale tegen Spanje niet bijster goed getrapt. Om door te kunnen gaan voor een Panenka, miste hij hoogte. Maar wat je de Marokkaanse rechtervleugelverdediger van PSG met zeven longen moet nageven, is dat hij lef te koop heeft. Wie bij een beslissende strafschop centraal durft te trappen, is cool als een pinguïn. Hakimi vierde zijn doelpunt met… een pinguïndansje. En dat deed hij niet voor het eerst.