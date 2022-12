Cassatie velt pas op 20 december oordeel in moord op Luana Romagnoli

Het Hof van Cassatie heeft de uitspraak in de zaak over de moord op Luana Romagnoli uitgesteld naar 20 december. Op 5 juni 2017 werd de jonge moeder in Genk tijdens een vechtpartij met haar ex Emrah Taskiran en zijn vriendin Anastasia Ntemaianenko doodgestoken. De daders kregen respectievelijk 30 en 20 jaar cel. De twee veroordeelden vechten de uitspraak aan.

Of de advocaten succes zullen boeken, valt af te wachten. De eerste tekenen zijn alvast niet gunstig. Het parket-generaal bij het Hof ziet geen redenen om het arrest te verbreken. Tijdens het assisenproces achtte de jury Taskiran schuldig aan doodslag. Bovenop de 30 jaar cel kreeg hij nog 5 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Vijf messteken incasseerde Romagnoli (24), bij wie Taskiran een dochtertje heeft. Anastasia Ntemianenko (27), de toenmalige vriendin van Taskiran werd veroordeeld tot 20 jaar cel. Zij was eveneens betrokken bij de vechtpartij en gaf toe drie messteken te hebben toebedeeld, maar niet de dodelijke. De jury wees hiervoor naar Taskiran, omdat hij als laatste bij Luana stond voordat ze in elkaar stuikte.

LEES OOK. Taskiran en Ntemianenko krijgen 30 en 20 jaar cel voor dood Luana Romagnoli

Wrakingsverzoeken

Het was een bewogen assisenproces dat in mei in Tongeren plaatsvond. Tot twee keer toe wraakte de verdediging van Taskiran voorzitter Dirk Theys. Even lag het proces stil totdat het Hof de wraking afwees. Opnieuw trok de verdediging naar Cassatie omdat de voorzitter de debatten niet schorste na het tweede wrakingsverzoek. Daarnaast klaagt de verdediging aan dat de voorzitter een aantal getuigen had geweigerd op de voorbereidende zitting en er zou sprake zijn van een tegenstrijdige motivering.

De advocaten krijgen nu tot 20 december de tijd om te antwoorden op de motivering van het parket-generaal dat geen reden ziet om het arrest te schorsen en om het proces te herdoen. Of de verdediging daar vrede mee zal nemen, is nog maar de vraag. Frank Scheerlinck, advocaat van Taskiran, kondigde eerder al aan naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen als het moet.