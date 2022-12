Kinderdagverblijf De Ballon in Wilsele moet deuren sluiten vanaf woensdag

Aan de basis van de beslissing liggen administratieve problemen, zegt Heleen Vanden Abeele van De Ballon. “We zaten in een aanmaningstraject, nadat er in mei een incident had plaatsgevonden. Daarop kwam een inspectie langs die enkele administratieve tekorten had vastgesteld. De crisisprocedure stond bijvoorbeeld niet op papier. Maar ondertussen hebben we alle tekorten weggewerkt.”

Vanden Abeele zegt dat er normaal gezien nog een tweede inspectiebezoek zou volgen, maar dat De Ballon nu toch al moest sluiten. Het Agentschap Opgroeien kon het nieuws nog niet bevestigen.

Bij het incident in mei was een kindje via de brandtrap op een plat dat geklommen, vertelt Vanden Abeele. Daarop werd een eerste inspectie uitgevoerd, waaruit de administratieve problemen naar voren kwamen. “Het kindje is wel fysiek helemaal in orde”, verzekert Vanden Abeele.

In de opvang verblijven achttien kindjes. De Ballon zou binnenkort overgenomen worden door een andere opvang. Die is nu op zoek naar een noodoplossing voor de achttien kindjes.