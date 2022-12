Na veertien jaar gaat Nairo Quintana eindelijk op de knieën voor zijn Yeimy

Nairo Quintana is van plan om een contract voor lange termijn te tekenen. De 32-jarige Colombiaan vroeg Yeimy Paola Herrera ten huwelijk. Op zijn Instagram is te zien hoe hij op een traditionele manier op de knieën gaat.

De twee zijn al veertien jaar samen. Nairoman was amper achttien toen ze verliefd op elkaar werden. Hun dochter Mariana is ondertussen acht jaar, Tomás is vier jaar. Wanneer hij een contract voor volgend wielerseizoen tekent, is wel nog niet duidelijk. Hij werd al bij EF Education-EasyPost, Intermarché – Circus – Wanty Gobert en Bahrain Victorious gesignaleerd, maar de drie teammanagers haastten zich om te ontkennen dat ze interesse hadden. (hc)