Twee dagen ver en terreurproces is al drie juryleden kwijt

Het was vooraf een van de allergrootste kopzorgen voor Justitie: Hoe leiden we de volksjury veilig naar het einde van het proces? Terecht, zo blijkt. Want de uitval is groot.

Het terreurproces is nog maar twee dagen oud, maar nu hebben er al drie juryleden afgehaakt. Maandag lieten twee reserve-juryleden weten dat ze het medisch niet aankunnen om maandenlang in die jurybank te zitten. Dinsdagmorgen was “nummer 2” – juryleden worden aangesproken met hun nummer – van de effectieve jury afwezig. Ook zij had een doktersattest opgestuurd. Te zwaar, zo’n lang proces.

Vooralsnog lijkt voorzitter Laurence Massart zich niet echt zorgen te maken. De reden voor de afwezigheid werd meteen aanvaard. Er was vooraf dan ook rekening mee gehouden dat er wat afvallers zouden zijn. Dat is net de reden waarom er vorige week niet alleen 12 effectieve, maar ook 24 plaatsvervangende juryleden werden aangeduid. Ook zij moeten alle zittingen bijwonen, zodat ze meteen kunnen doorschuiven indien nodig. Toch wordt het bang afwachten of er de komende dagen nog meer doktersbriefjes in de bus zullen vallen.

In dat opzicht is het een goede zaak dat de verstandhouding en de sfeer tussen de juryleden duidelijk beter wordt. Twee dagen ver en ze lijken al een hechte groep te worden.

Bovendien zijn er ook echt gemotiveerde juryleden. “Nummer 1” had het perfecte excuus om te ontsnappen. Hij ontdekte dat hij een van de burgerlijke partijen kent. Maar hij liet weten dat hij desondanks onpartijdig kan zijn, en mag blijven.