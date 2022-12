Onze tv-tips: spionage, onderwereld en huiselijk geweld

Mission: Impossible - Ghost Protocol

VTM2, wo, 20.40u

Geheim agent Ethan Hunt en zijn teamleden worden opgeroepen door de president om terecht te staan voor een fatale explosie in het Kremlin, waar ze bezig waren met een geheime missie. Hoop getik op laptops, uitwisseling van USB drives en harde schijven en rondscheuren in luxe auto’s. Een lekker tempo, gelikte uitstraling. Simon Pegg zorgt voor de humor, Tom Cruise voor memorabele stunts. (tove)

Dying to divorce

Canvas, wo, 22.50u

Meer dan een op de drie Turkse vrouwen kwam al in aanraking met huiselijk geweld. Het aantal femicides stijgt. Ipek, een moedige advocaat, wil de moorden voorkomen door gewelddadige partners op te sluiten. Ze krijgt daarbij de groep van activisten. De documentaire is gefilmd over een periode van vijf jaar en neemt de kijker mee in de Turkse crisis van gendergerelateerd geweld. (tove)

Ferry

Een, wo, 20.40u

Het personage Ferry Bouman uit Undercover krijgt weldra zijn eigen serie. Maar vorig jaar verscheen er al een thriller die diende als prequel op het eerste seizoen. We keren terug naar 2008, toen Bouman werkte voor een machtige drugsbaron. Geen Tom Waes in deze film, maar destijds bleek al dat Frank Lammers zelfs nog een tikkeltje populairder was dan de alleskunner uit Antwerpen. (tove)