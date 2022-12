Na het mislukken van megaploeg rond Mark Cavendish, gaat B&B Hotels nu voor continentale ploeg en een vrouwenteam

Nu zijn plan om een megaploeg te maken rond Mark Cavendish mislukt is, gaat Jérôme Pineau voor een continentale ploeg van een twaalftal renners en een vrouwenploeg. Dat meldde de lokale krant La Télégramme. Voor een ProTeam is de uitgestelde deadline al voorbij, maar om een continentale ploeg op te starten heeft de ex-prof uit Nantes wel nog tijd.

Door het vertrek van Victor Koretzky (Bora-hansgrohe) liggen er nog twintig onder contract, waaronder Cyril Lemoine die van plan was om na Parijs-Roubaix met pensioen te gaan, maar omdat het team geen Proteam-status is, kan dat niet langer. Verwacht wordt dat ook Axel Laurance, Franck Bonnamour, Luca Mozzato en ook alsnog Pierre Rolland snel weg kunnen zijn. Maar wat met de rest waaronder onze landgenoten Jens Debusschere, Jordi Warlop en Eliot Lietaer? De Franse ploegmanager zou in totaal een budget van een dikke vier miljoen euro hebben verzameld.

De vrouwenploeg zou nieuw zijn. De koprvouw is de 33-jarige Audrey Cordon-Ragot die dit seizoen nog voor Trek-Segafredo reed. De bedoeling is dat Pineau daarmee een wildcard versiert voor de Tour de France Femmes avec Zwift die voor hoofdsponsor B&B Hotels héél belangrijk is. Die twee kleine projecten is wat misschien overblijft van het heel grote verhaal dat Pineau met Cavendish, de stad Parijs en een in oktober afgehaakte hoofdsponsor (Sephora, volgens de Franse krant L’Equipe) voor ogen had. (hc)