Aangifte van shakenbabysyndroom bij onthaalmoeder in Ingelmunster

Er loopt een onderzoek naar een mogelijk geval van het shakenbabysyndroom bij een onthaalmoeder in Ingelmunster. Dat bevestigt het parket van Kortrijk. Het kindje verkeerde even in levensgevaar maar is intussen aan de beterhand.

Op 22 november vond bij de onthaalmoeder een medische noodsituatie plaats, zo omschrijft het Agentschap Opgroeien het incident. Drie dagen later werd de onthaalmoeder tijdelijk geschorst door Opgroeien, daags voordien was ze al op non-actief gezet door haar werkgever. “Uit voorzorg”, benadrukt de overkoepelende organisatie waar de onthaalmoeder voor werkt. “Eerder kregen we nooit klachten over de onthaalmoeder in kwestie en ze doet haar werk op een goeie manier. Ook op de dag dat de medische noodsituatie zich voordeed, handelde ze zoals het hoort en verwittigde ze meteen de hulpdiensten.”

Op 2 december werd echter aangifte gedaan van een mogelijk geval van shakenbabysyndroom, sindsdien loopt een onderzoek bij het parket. Na het incident bleek de baby immers een hersenschudding opgelopen te hebben en letsels aan de schouders en de arm. Na even in levensgevaar verkeerd te hebben, zou het kindje intussen bijna naar huis mogen uit het ziekenhuis.

Verder heeft het parket nog maar weinig informatie, het is nog niet duidelijk hoe en waar het kind de verwondingen opliep. (jof)