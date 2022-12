Don Bosco Gent maakt werk van de toekomst: “Komst van Robin Matthys is een enorme meerwaarde voor dit team”

Een goedgevulde Hekers zag topklasser Don Bosco Gent zaterdagavond tegen Izegem met 27-28 tenondergaan. Het is al voor de derde keer dat de Gentse geelhemden voor eigen volk met het kleinste verschil verliezen. “Het is alsof de duivel ermee gemoeid is”, zucht ook aanvoerder Tim Van Cauwenberghe.

Er was eerder ook nog de 30-31 tegen Hubo Handball en 28-29 tegen Doornik. En een week geleden speelde de ploeg van de Portugese coach Mario Cesar Navarro op bezoek bij viceleider Houthalen 22-22 gelijk. Ook daar was het spannend tot de slotseconden. “Het zit hem in kleine dingen en daarom ook valt het haast niet te begrijpen dat we niet hoger geklasseerd staan. We kunnen dit niveau aan, daaraan moet niet getwijfeld worden”, vertelt aanvoerder Tim Van Cauwenberghe, al jaren een rots in de Gentse branding en vorige zaterdag, samen met Gustave Lorré, goed voor acht voltreffers.

De komst van de Portugese coach vergde een aanpassing, maar ook het aantal geblesseerden speelde de Gentse club parten. “Alleen in de thuiswedstrijd tegen Kortrijk lagen we echt onder. In de andere wedstrijden werden we nooit weggespeeld en lag puntenwinst voor het grijpen. Door het uitvallen van enkele vaste waarden was onze kern niet breed genoeg. Dat brak ons in de laatste minuten vaak zuur op”, aldus Mario Cesar Navarro, die anderzijds ook de ontdekking van enkele jongeren wil aanhalen. “We zijn genoodzaakt om enkele jongeren in de ploeg te integreren en dat leert me dat deze jongens sneller dan voorzien hun plaatsje in de hoofdmacht kunnen opeisen.”

Stunten

Don Bosco lijkt met zijn negende plaats in de rangschikking nu al veroordeeld tot de playdowns en maakt intussen werk van de toekomst. Opvallende nieuwkomer op de Gentse bank zaterdagavond was Robin Matthys, tot twee weken geleden nog hoofdcoach bij reeksgenoot Izegem. “Robin twijfelde niet lang om toe te happen en vormt met onze Portugese hoofdcoach een ideale tandem”, aldus Peter Beeckman, die deel uitmaakt van de sportieve cel bij de Gentse club. “De moderne aanpak van Mario Cesar Navarro, gebaseerd op data-analyses, en de kennis van het Belgische handbal die Robin Matthys heeft, betekent zonder twijfel een meerwaarde voor onze kern. De komende weken werken we verder in functie van de playdowns, waarbij we finaal één ploeg achter ons moeten kunnen laten. Dat moet lukken, want deze ploeg heeft zijn plaats in eerste nationale.”

“Ik durf er zelfs aan toe te voegen dat we nog zullen stunten. Zaterdag reizen we naar leider Eynatten. We zijn niet kansloos”, blijft ook de Portugese coach het geloof in zijn team behouden.