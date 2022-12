Medezaakvoerder Pakawi Park verdacht van grensoverschrijdend gedrag tegenover medewerkers, ook minderjarigen betrokken

Het parket Antwerpen voert een onderzoek naar vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag van T.P. (50), de medezaakvoerder van Pakawi Park in Olmen (Balen). De man is vrij onder voorwaarden.

De lokale politie van Balen-Dessel-Mol ontving de afgelopen maanden een aantal klachten van meisjes en vrouwen over het gedrag van mede-eigenaar T.P. bij Pakawi Park in Olmen (Balen). “In deze fase van het onderzoek hebben acht vrouwen afzonderlijk van elkaar een gelijkluidende verklaring afgelegd. Daarbij zijn ook twee minderjarigen die er als jobstudent hebben gewerkt”, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket.

In opdracht van de onderzoeksrechter voerde de politie maandag een huiszoeking uit op het privéadres van de vijftiger in Zwijndrecht. “Daarna werd hij ook verhoord en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De man ontkent formeel alle aantijgingen. De onderzoeksrechter heeft na verhoor beslist om hem vrij te laten onder voorwaarden. Het gaat onder meer om een verbod om in het park te komen en om een contactverbod met de slachtoffers”, aldus Aerts.

De feiten zijn op dit moment gekwalificeerd als aanranding van de eerbaarheid en aantasting van de integriteit.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gezet door de recherche van PZ Balen-Dessel-Mol.