“Ik ben dik. Er is geen andere manier om het te zeggen.”‘Cheers’-actrice Kirstie Alley (71) was altijd recht voor de raap. Maar dat er onlangs kanker was vastgesteld, hield ze stil. Maandag is Alley overleden. Het bewogen verhaal van iemand die supersterren aftroefde voor haar doorbraakrol, en een donker geheim verborg tijdens opnames.