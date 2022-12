Albert Heijn stunt met een barolo aan amper 9,99 euro. Wat een prikje is, of toch lijkt. Want voor een wijn met die ronkende naam tel je normaal gezien al snel 40 à 50 euro neer. Maar is dit nu dé spotgoede topwijn die het lijkt te zijn, of eerder een flopwijn? Onze wijnspecialist Alain Bloeykens haalde een fles in huis en proefde: “De start is fris en levendig...”