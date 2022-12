Diepenbeek/Leuven

Zal een ademtest via onze smartphone ons weldra vertellen of we ziek zijn? Gebruiken we binnenkort sensoren om te kijken of ons voedsel nog eetbaar is? Dat is alleszins waar Diepenbekenaar Rob Ameloot (37) op mikt met zijn onderzoek, waarmee hij nu al in de prijzen valt.