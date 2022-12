Kylian Mbappé afwezig op training bij Frankrijk, geen sprake van paniek

Kylian Mbappé, de absolute sterkhouder bij de Franse nationale ploeg, was vandaag niet aanwezig bij het begin van de groepstraining. Over vier dagen spelen de Fransen hun kwartfinale tegen Engeland, maar is geen sprake van paniek. Mbappé klaagde bij het begin van het WK over last aan de enkel, maar dat probleem is altijd beheersbaar gebleven. Volgens de Franse sportkrant L’Equipe had de staf van Les Blues ook aangegeven dat Mbappé een normaal recuperatieprogramma zou volgen twee dagen na de match tegen Polen.