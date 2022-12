Duizenden figuurtjes, honderden huisjes en boompjes: op bezoek in miniatuurkerstdorp van Frank

Het miniatuurkerstdorp van Hemiksemnaar Frank Smet (73) heeft voor de zesde keer zijn tenten opgeslagen in de Sint-Bernardusabdij. Het dorp met meer dan duizend figuurtjes en honderden huisjes, attracties en kraampjes is een stuk kleiner dan vorig jaar, maar zeker niet minder indrukwekkend. De kerstdorpbouwer heeft weer gezorgd voor wat nieuwigheden.

In de eindejaarsperiode kan de heemkundige kring Heymissen al enige jaren uitpakken met een aantrekkingspool van formaat. Vorige zondag kwamen al honderden bezoekers een blik werpen op het kerstdorp. Het is bijna dertig vierkante meter groot.

Ook voor trouwe bezoekers valt elk jaar weer wat nieuws te ontdekken. Zo heeft Circus Joe dit jaar een grondige upgrade gekregen met een paardenpiste die Frank zelf eigenhandig in mekaar knutselde en is het uitgegroeid tot een compleet circusdorp, inclusief waarzegster.

Circus Joe kreeg een upgrade in het kerstdorp. — © bar

“Ook een hondenkennel, een mooi versierde ronddraaiende kerstboom en originele marktkraampjes zijn het dorp nu komen aanvullen. De ene keer waan je je in Schotland, de andere keer in Oostenrijk, of hier ergens op een marktplein met een oervlaams frietkot”, wijst Frank enkele eyecatchers aan.

Een ‘grote’ ronddraaiende kerstboom is ook een van de nieuwigheden. — © bar

Of hij nog wel nieuwigheden kan vinden? “De 27ste december ben ik weer weg naar Intratuin in Nederland waar dan een uitverkoop start. Ik zorg dat ik er als een van de eersten bij ben. Het is daar een walhalla, ik vind er altijd wel iets om aan mijn collectie toe te voegen. Daarnaast krijg ik ook, soms verrassende, miniaturen van mensen die mij kennen en weten dat dit mijn hobby is.”

Het kerstdorp in het heemmuseum is nog te bezoeken op de zondagen 11 en 18 december en 8 januari, telkens van 13-17u. Op 18 december komt ook de kerstman langs.

© bar

© bar

© bar

(bar)