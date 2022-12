Van naked dress tot uitsnijdingen: onthullende jurken zijn overal, maar wat draag je eronder?

De naked dress is exact wat de naam doet vermoeden: een jurk die weinig aan de verbeelding overlaat. Denk niet aan een streepje bloot, wel aan een creatie die echt bijna alles onthult. Hollywoodsterren zijn er dol op, en ook in de winkelrekken hier zijn ze aanwezig. Met glitter ook, als je je aan de trend wil wagen voor de feestdagen. Maar wat draag je onder zo’n schaarse outfit zodat het ook even stijlvol blijft zoals in de showbizz? En wat zijn even sexy, maar minder koude alternatieven?