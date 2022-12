Verdachten ontvoeringspoging Vincent Van Quickenborne blijven maand langer in de cel

Op 22 september werd in de buurt van de woning van minister Van Quickenborne een verdacht voertuig opgemerkt. — © loh, blg

Op donderdag 22 september kreeg minister Vincent Van Quickenborne telefoon van het federaal parket met de melding dat er mogelijk een plan om hem te ontvoeren op til was. Diezelfde avond trof een extra politiepatrouille in de buurt van zijn woning een auto aan met Nederlandse nummerplaten en drie inzittenden: Farzad Y. (20), Mohammed Y. (21) en aan het stuur Abdellatif M. (39).

“Hopelijk laatste verlenging”

De chauffeur beweert dat hij een vergoeding zou krijgen van 100 euro en geld voor zijn benzine om naar Kortrijk te rijden. Maar hij noch zijn twee passagiers wisten volgens hun advocaten ook maar iets af van een ontvoeringspoging. “Men is volop op zoek naar de bovenbouw in dit dossier en hoe meer men dit onderzoekt, hoe duidelijker het zal worden dat mijn cliënt hier niets mee te maken heeft”, zegt advocaat Thomas Gillis die Mohammed Y. bijstaat. “Hopelijk is dit de laatste verlenging van zijn aanhouding.”

Later ontdekte een buurvrouw van Van Quickenborne een auto vol wapens die achtergelaten werd op haar oprit. Die zou bestuurd geweest zijn door Leonard D.S. (29) die bijgestaan wordt door advocaten Filip De Reuse en Christian Clement. Hun cliënt legde nog geen verklaring af over de feiten, maar zou evenmin op de hoogte geweest zijn van een ontvoeringspoging. Net als meester Gillis hopen meester De Reuse en meester Clement dat er snel schot komt in het onderzoek.