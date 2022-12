Vandenbroucke: opstoot in luchtweginfecties “niet ongezien”

Er is inderdaad sprake van een RSV-epidemie bij jonge kinderen, maar de cijfers zijn “niet uitzonderlijk”. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag gezegd in de Kamercommissie Volksgezondheid.

Verschillende pediatrische ziekenhuizen trokken vorige week nog aan de alarmbel door het grote aantal jonge patiënten met luchtweginfecties, zoals het RSV-virus. Als de winter zijn intrede doet is er traditioneel een toenemend aantal aandoeningen van de luchtwegen, maar volgens de ziekenhuizen is de opstoot dit jaar “ongezien”.

LEES OOK. Overvolle kinderafdeling Jessa Ziekenhuis moet patiëntjes doorsturen door opstoot aan luchtweginfecties

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke weerlegde dat dinsdag in de Kamercommissie. Er is inderdaad sprake van een epidemie, en het aantal positieve RSV-testen ligt nu hoger dan de vorige twee winters. Maar de cijfers zijn wel lager dan in 2018-2019 en 2019-2020, de jaren voor de coronapandemie, zei hij.

De Vooruit-vicepremier gaf aan dat er desalniettemin moeilijkheden zijn op het terrein en sprak van een “toenemende druk”. Bovendien is het ziekenhuispersoneel nog vermoeid na de coronapandemie en is er een personeelstekort. Maar het Hospital & Transport Surge Capacity Committee (HTSC) heeft tot nog toe geen meldingen gekregen van uitgestelde zorg of vragen om federale regulering. Er zijn wel contacten met de ziekenhuizen, klonk het.

Een verklaring voor de RSV-opstoot is er volgens Vandenbroucke nog niet. Maar een en ander kan wel liggen aan de hygiënemaatregelen die tijdens corona werden toegepast en nu wat minder in gebruik zijn, zoals mondmaskers of sociale afstand. Diezelfde maatregelen worden nu aangeraden om de verdere verspreiding van RSV tegen te gaan. “Als u zich ziek voelt, blijf thuis. Als uw kind zich ziek voelt, hou het thuis”, aldus Vandenbroucke, die ook aanraadde om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer.