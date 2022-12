Pelt

Dinsdag is in de Heerstraat in Neerpelt een 19-jarige voetgangster door een auto geraakt. De Peltse stak even voor 8 uur het zebrapad over toen ze door de auto werd omvergereden. Het slachtoffer werd ter plaatse door een mugarts verzorgd en later naar het ziekenhuis gebracht. Ze raakte zwaargewond. mm