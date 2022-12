Tomorrowland plant nieuw digitaal festivalconcept in januari

© Dimitri Vegas & Like Mike - Bringing the Madness 3.0

“Adscendo - A Digital Introduction” wordt gratis toegankelijk voor iedereen die zich preregistreert voor de ticketverkoop van Tomorrowland 2023. Bovendien zullen bezoekers ook de volledige line-up van het fysieke festival in primeur kunnen ontdekken. De preregistratie start woensdag om 15 uur via adscendo.tomorrowland.com.

Op de affiche van het digitaal festival staan alvast Afrojack, Amber Broos, Amelie Lens, Ape Rave Club, Armin van Buuren, Dom Dolla, James Hype, Kölsch, Like Mike, Mandy, R3HAB, Sunnery James & Ryan Marciano, Tale Of Us en W&W. Alles samen zal het volgens Tomorrowland gaan om een 8 uur lang durend spektakel.

Het is niet de eerste keer dat Tomorrowland experimenteert met een digitaal festivalconcept. Ook tijdens de coronacrisis, toen het fysieke festival niet kon plaatsvinden, bracht het al Tomorrowland-dj’s in een digitale wereld vol visuele effecten tot in de huiskamer.

Het fysieke Tomorrowland vindt in 2023 plaats van vrijdag 21 juli tot zondag 23 juli en van vrijdag 28 juli tot zondag 30 juli in De Schorre in Boom. Preregistratie is nodig om te kunnen deelnemen aan de ticketverkoop in januari.