Halen

Uit een urne met 90 aanwezige kandidaat-juryleden zijn dinsdag in het Tongerse assisenhof zes mannen en zes vrouwen geloot. Zij zullen vanaf vrijdag oordelen over het lot van Michel Turney (59). De Halenaar bracht op 11 april 2020 zijn ex Anja Vlayen met liefst 53 messteken om het leven.