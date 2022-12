Thibau Nys opnieuw op de sukkel met de rug: “Dit valt op te lossen”

Thibau Nys is opnieuw op de sukkel met de rug. Afgelopen weekend verzeilde de belofte van Baloise Trek Lions zowel in Boom als Antwerpen in de achtergrond. “Op dit moment zit ik echt met mezelf in de knoop”, vertelde Nys jr. achteraf bij Wielerflits. “Ik maak terug hetzelfde mee als twee jaar geleden, toen ik ook sukkelde met mijn rug.”

“Dat klopt”, bevestigt teamarts Jan Mathieu. “Twee jaar geleden had hij al last van verzwakte rugspieren. De oplossing toen kwam van oefentherapie, iets wat hij opnieuw zal moeten doen. Zijn rugspieren zijn te veel uit balans om de inspanningen op te vangen. De balans van de spieren moet terug gevonden worden.”

Oefentherapie dus. “Core stability bijvoorbeeld”, gaat Mathieu verder. “Thibau heeft dat het voorbije seizoen misschien een beetje te veel verwaarloosd. Wat eigenlijk vreemd is. Sven (vader Nys, red) zelf is altijd een groot adept geweest en ook tijdens ons verblijf voor de WB-manches in de Verenigde Staten werden meermaals sessies aangeboden aan de renners.”

In tegenstelling tot de renner zelf denkt de ploegarts dat de problemen tamelijk snel op te lossen zijn. “Tegen de kerstperiode zou dit in orde moeten zijn”, klinkt het. “Thibau vertrekt volgende week op stage met Trek-Segafredo (World Tourploeg waarvoor Nys volgend wegseizoen uitkomt, red) en daar zullen dit soort oefeningen zonder twijfel aan bod komen. Thibau zal hier in de toekomst extra op moeten blijven letten.” (gvdl)