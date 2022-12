Bilzen

Dinsdagavond is er in Bilzen de reguliere gemeenteraad. Met in deze zitting onder andere de goedkeuring voor het onderhoud en buitengewone herstelling aan asfaltwegen op afroep en de goedkeuring voor de jaarlijkse toelage aan het dierenparkje. De gemeenteraad zal ook beslissen om de aanvraag tot erkenning van onroerend erfgoedgemeente af te ronden. De gemeenteraad is live te volgen vanaf 20u op HBvL.