Duo crasht tegen boom tijdens wilde achtervolging en vlucht te voet verder

Dinsdagochtend omstreeks 1 uur zijn twee mannen in een auto weggevlucht voor de politie. Ze reden met hoge snelheid van Borgloon over Sint-Truiden naar Gingelom. Daar crashten ze tegen een boom en namen ze te voet het hazenpad. De politie is naar hen op zoek.

De wagen was via de ANPR-camera’s geseind in Borgloon, waarop een patrouille van de politie Kanton Borgloon de achtervolging inzette richting Sint-Truiden. De twee mannen reden met een hoge snelheid via de Luikersteenweg in Brustem (Sint-Truiden) naar de Borgwormsesteenweg richting Gingelom. De patrouille was hen inmiddels uit het oog verloren, maar trof in Mielen-boven-Aalst (Gingelom) de zwaar gehavende wagen aan die gecrasht was tegen een boom. Van de inzittenden was echter geen spoor meer te bekennen.

Even daarna kreeg de politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken wel een oproep binnen van een bewoner uit de Truierstraat in Mielen. Twee personen hadden bij hem aangebeld en zeiden dat ze een ongeval hadden gehad. Daarna waren ze weer weggevlucht. De politie is nog volop op zoek naar het duo. Via de nummerplaat van de wagen weten ze wie de eigenaar is, en ook de camera in de deurbel van de bewoner uit Mielen heeft het tweetal vastgelegd. (Jozef Croughs)