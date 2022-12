Vijf van de zeven mama’s van rugbyclub Murpthy’s Lommel (vlnr): Marianne Caers (met zoon Milan), Anouck Custers (zwanger), Lieke Boonen (zaterdag bevallen van Luna), Lien Creemers (met Mel en opnieuw zwanger) en Ellen Moors (met zonen Will en Nick).. — © luc daelemans

LOMMEL

Rugby is misschien geen sport voor doetjes, maar wel voor... mama’s. Bij rugbyclub Murphy’s Lommel spelen liefst een handvol mama’s of mama’s-in-spé. Zo beviel speelster Lieke Boonen vorige zaterdag - net voor de aftrap van de match tegen de Mechelse Foxes - van dochtertje Luna. De try en conversie werden dan ook opgedragen aan de kersverse baby.