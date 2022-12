Twee minderjarigen opgepakt voor oproep tot vernielingen na match Marokko-Spanje

De Antwerpse politie heeft dinsdag twee minderjarigen opgepakt in aanloop naar de kwartfinale tussen Marokko en Spanje op het WK voetbal. Het duo had via sociale media opgeroepen om massaal op straat te komen en “de Meir leeg te halen” na afloop van de match.

Het verontrustende bericht werd sinds zondagavond gretig gedeeld via sociale media zoals Snapchat. Er werd opgeroepen dat elke buurt op het Kiel, in Borgerhout en in Deurne dinsdagavond naar de Meir moet om daar alles leeg te halen. “Als we allemaal samen komen, kunnen de flikken niks meer doen”, stond er geschreven.

De berichten, waarin ook sprake was van aanvallen tegenover de ordediensten, bereiken ook de Antwerpse politie. “Er volgde een doorgedreven onderzoek. De politie kwam twee minderjarige verdachten uit Borgerhout en Schoten op het spoor”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. De verdachten werden dinsdag in de loop van de dag gearresteerd. “Ze zullen zich moeten verantwoorden bij de jeugdrechter”, aldus Bruyns.

Op Facebook ontstond ook een tegenbeweging waarbij verschillende mensen opriepen om hun kinderen thuis te houden en te wijzen op hun plichten. Die berichten konden op veel meeval rekenen.

De politie is hoe dan ook wel aanwezig in de omgeving van de Meir om in te grijpen indien nodig. “Wanneer de openbare veiligheid in het gedrang komt, zullen we niet aarzelen om in te grijpen”, klonk het gisteren nog.