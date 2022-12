Theo James over beruchte scène met (valse) penis in ‘The white lotus’: “Ik wilde niet dat het zou afleiden”

In de talkshow van Jimmy Fallon heeft Theo James getuigd over de beruchte naaktscène in het tweede seizoen van de HBO-reeks The white lotus. Daarin zie je niet zijn penis, wel een vals exemplaar.

Het moet een van de meest besproken scènes van de laatste jaren zijn. In de eerste aflevering van het tweede seizoen van The white lotus doet Cameron Babcock (gespeeld door Theo James) zijn broek uit om zijn zwembroek uit te doen, waarop hij volledig naakt te zien is. Zijn geslachtsdeel inclusief.

Nu ja, zijn geslachtsdeel… In de talkshow van Jimmy Fallon geeft hij toen dat er een prothesepenis gebruikt werd. “Bij zo’n scène overleg je eerst met de regisseur en de producers”, zegt James er na wat grappen over de grootte. “Zij zeiden: we gaan dit met een prothese doen. En dat was goed voor mij.”

Nog volgens James vroeg hij het hoofd make-up, Rebecca Hickey, daarna dat hij wilde dat die penis een normale grootte zou hebben. “Ik wilde dat het de aandacht niet zou afleiden”, zegt hij. “Want daar draait de scène helemaal niet op. Het gaat over seks en macht. Het gaat om of het een ongeval was of vrijwillig en wat dat betekent.” Wat hij kreeg was niet zo normaal. “Het was alsof ze die van een ezel gestolen hadden. Dat ding was gigantisch.”