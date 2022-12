Waar eet … Dziubi uit ‘Blind Getrouwd’? “Hier eet ik al jaren de beste vidé van het land”

Spork Food Café in Heusden-Zolder

“Als kind kwam ik hier vaak eten met mijn ouders. De zaak blijft ook nu nog een van mijn favorieten. In de zomer is het er zalig op het terras. Wanneer het kouder wordt, is het erg gezellig in de overdekte veranda. Qua food ben ik hier een gewoontedier en bestel ik al jaren de zelfgemaakte vol-au-vent. Voor mij de beste van het land!”

Gildenstraat 1 in Heusden-Zolder. Open: ma, do, vrij en zo 12-21.30 uur. Za 17-21.30 uur. Info: www.spork.be

© RR

L’Apéri Vino in Hasselt

“Gezellig bijpraten met vrienden met een goed glas wijn en enkele heerlijke tapas? Dan is L’Apéri Vino voor mij the place to be.”

Zuivelmarkt 20 in Hasselt. Open: ma t.e.m. za 9-1 uur ’s nachts en zo 10.30-1 uur ’s nachts. Info: www.laperivino.be

© Instagram tastedeliciousness

De Fakkels in Sint-Truiden

“Voor De Fakkels kreeg ik een cadeaubon op mijn huwelijk, dus het is nog maar een erg recente ontdekking. Maar wat voor een: De Fakkels heeft subliem eten en een geweldige bediening. Wanneer het eens wat fancier mag, is dit een goede optie.”

Hasseltsesteenweg 61 in Sint-Truiden. Open: wo t.e.m. za 19-21.30 uur, do, vrij en zo ook 12-14 uur. Info: www.defakkels.be

© Instagram culinaryfoodlover

Zorba in Sint-Truiden

“No-nonsense Grieks restaurant met de beste feta van ‘t land. Ik ben grote fan van Grieks eten en dit restaurant kan me keer op keer bekoren. Van tijd tot tijd wordt er ook eens de sirtaki gedanst - weliswaar zonder met borden te gooien - en afgesloten met een raki.”

Kwadensteenweg 26 in Sint-Truiden. Open: wo t.e.m. zo vanaf 17 uur.

© RR

Tamo in Antwerpen

“Als uitgeweken Limburger naar ‘t Stad, kan ik niet anders dan ook hier een favoriet selecteren. Tamo serveert heerlijk Thais eten in een geweldig gezellige setting. Ideaal voor een fijne dinner date. Het ligt ook dicht bij de Marnixplaats waar je kan afsluiten met een drankje in de Vitrin.”

Volkstraat 44 in Antwerpen. Open: wo, do en zo 17.30-22 uur. Vrij en za 17.30-23 uur. Info: www.tamorestaurant.com