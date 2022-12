Dartswereld bibbert voor ‘Rocky’, de rijzende ster die lacht met 100 gemiddeld: “Hij wordt zonder twijfel ooit wereldkampioen”

Eind november ging Josh Rock door zijn knieën. De amper 21-jarige Noord-Ier won in Barnsley namelijk Players Championship 28, goed voor zijn eerste profzege in zijn eerste seizoen op de Pro Tour (het topniveau waar ook onder andere Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts actief zijn). En de manier waarop was indrukwekkend. Vrijdag maakt Rock zijn WK-debuut.

Er stonden van eind november liefst vier Players Championship-toernooien op het programma voor de beste darters ter wereld. Het seizoenseinde – lees: het WK – naderde snel en dus werd de druk in Barnsley serieus opgedreven. De beste van allemaal over vier dagen gezien was zonder twijfel Josh ‘Rocky’ Rock (PDC 47) uit Antrim.

Op donderdag speelde Rock meteen als een bezetene. De Noord-Ier – dit jaar goed voor vijf toernooizeges op de Development Tour (voor de beste spelers onder 23 jaar) – pakte uit met fantastische gemiddeldes van 110.15, 112.66 en 108.74. En dat niet tegen de minsten. Zo klopte Rock onderweg naar de finale Dirk van Duijvenbode (PDC 16) en Kim Huybrechts (PDC 31). Ook Mike De Decker (PDC 61) verloor van Rock, ondanks een gemiddelde van 113.74.

“Ik heb in totaal vier pijlen op een dubbel gehad tijdens de match”, zuchtte onze landgenoot na die verloren kwartfinale. “Maar ik ben niet boos of zo. Ik ben gewoon overklast, punt. Terwijl ik zelf uitstekend gooide. Het is niet de eerste keer dat Josh dit doet. Hij is niet voor niks een van de grootste talenten op het circuit.”

Op vrijdag eindigde zijn avontuur in de 1/8ste finales, door ondanks een gemiddelde van 108.74 met 6-5 te verliezen van Matt Campbell. Verrassend want in zijn eerste drie wedstrijden had Rock amper één leg verloren, tegen onze landgenoot Kenny Neyens. Zaterdag moest ‘Rocky’ - ook in de 1/8ste finales - zijn meerdere erkennen in wereldkampioen Peter Wright (PDC 1). Die won met 6-5 ondanks een lager gemiddelde (96.58 tegen 97.94). Rock kwam vier keer op voorsprong, maar miste dertien van zijn achttien kansen op de dubbels.

Zondag was het echter ‘Rock Day’. Met gemiddeldes van onder anderen 106.07, 107.11, 106.74 en 102.06 bereikte Rock zijn tweede finale van de week. Hij versloeg zo onder anderen ex-wereldkampioen Adrian Lewis (PDC 35) en Damon Heta (PDC 18), om voor de zege te strijden tegen Luke Humphries. En de nummer 9 van de wereld kreeg met 8-5 op zijn doos van Rock, die gemiddeld 108.07 gooide op weg naar zijn allereerste toernooizege bij de grote jongens.

Rock, die onlangs de finale van het Youth WK (dat Dimitri Van den Bergh twee keer won) op zijn naam schreef met een recordgemiddelde, was toen al een tijdje zeker van deelname aan zijn eerste WK bij de profs. “Natuurlijk kan ik dat winnen”, klonk het. “Ik heb vandaag bewezen in een veld van 128 spelers dat ik de beste kan zijn, dan kan dat ook op het WK. Al zal de concurrentie daar natuurlijk nog groter zijn. Ik leg mezelf niet te veel druk op en blijf gewoon vrijuit spelen zoals ik al het hele jaar doe.”

Niet veel later deed Rock er nog een schepje bovenop. Hij gooide een negendarter in zijn wedstrijd tegen Michael van Gerwen tijdens de Grand Slam of Darts.

“Hij is een fenomenale speler, maar je moet het wel in het juiste perspectief zetten”, aldus de drievoudige Nederlandse wereldkampioen bij Sky Sports. “Hij speelt nog helemaal niet zo lang op de PDC-tour. Josh heeft nog geen littekens. Als je hem gaat beoordelen op z’n niveau, dan heeft hij inderdaad veel potentie. Als ik hem met mezelf vergelijk, dan doet hij nu veel dingen die ik deed toen ik vijftien of zestien jaar was, dat is het verschil. Maar hij heeft alles in zich om de top tien van de wereld te halen.”

Ooit wereldkampioen

“Het zal nog wel een paar jaartjes duren voordat hij aan de top staat”, temperde ook Gerwyn Price de verwachtingen. “Dat het gebeurt, daar bestaat wat mij betreft geen twijfel over, maar het is nog te vroeg om over een wereldtitel te praten. Toen ik in 2019 in de halve finales van Peter Wright verloor, was ik voor mijn gevoel ook nog niet klaar om wereldkampioen te worden. Die nederlaag kon ik accepteren. Maar als Rock denkt dat hij de wereldtitel kan veroveren, dan moet hij daarin geloven.”

“Ik ben hier om te doen waarvoor ik geboren ben”, zei Rock bij Sky Sports. “Darts is altijd een deel van mijn leven geweest, dus ik ga er helemaal voor. Het heeft geen zin om te darten als je er niet in gelooft. Ik wil nummer 1 van de wereld worden en ik wil wereldkampioen worden. Iedereen zegt dat ik een oud hoofd op jonge schouders heb, maar ik ben blij dat ik zo ben. Om te leren winnen moet je de grote jongens verslaan, maar ik heb nog veel jaren voor de boeg.”

Kim Huybrechts verloor eind november dus van Rock en kent de ‘rising star’ van het darts goed.

“Als je naar zijn wedstrijden van nu kijkt en eigenlijk die van het hele seizoen, dan kan je wel zeggen dat Josh momenteel hét talent van de dartswereld is. En dat hij het darts aan het veroveren is”, aldus de Kempenaar. “Hij is bovendien een bijzonder sympathieke kerel en heel nederig. Ik heb niets dan lof voor Josh Rock. Soms praten we wel eens over het reilen en zeilen in het darts. Ik heb hem al gezegd dat hij gewoon moet verder doen zoals hij bezig is, met de voetjes op de grond.”

“Je bent intussen wel extra op je hoede als je tegen Rock moet spelen. Hij is extra in vorm, maar ik bekijk hem niet anders dan een Jonny Clayton of Dirk van Duijvenbode. Maar Josh lijkt wel heel gemakkelijk gemiddeldes van 108 en zo te gooien. Het WK? Het lijkt voor hem nog wat te vroeg om als favoriet naar daar te gaan. Hij is heel goed geweest op de vloertoernooien en op de European Tour ging het ook al redelijk, maar Josh moet het nog bewijzen op het podium. Dat zijn de moeilijkste toernooien en toch nog een ander paar mouwen. Maar ik ben benieuwd, hij gaat zonder twijfel ooit wereldkampioen worden. Alleen nog niet binnen de eerste drie jaar, denk ik.”

Ook Brian Raman kent Rock redelijk goed. Vorig jaar werd hij op de Irish Open nog geklopt door de Noord-Ier, terwijl de Antwerpenaar in april nog de betere was van ‘Rocky’.

“Een topkerel, zowel aan de blok als ernaast”, stelt ‘The Riddler’. “Hij loopt totaal niet naast zijn schoenen en werkt hard voor de prestaties die hij momenteel levert. Ik heb inderdaad twee keer tegen hem gespeeld. Die wedstrijd in Ierland - ik was héél ziek dat weekend - was hij totaal niet zo goed als dat hij nu is. Ik denk dat we maximaal 85 gemiddeld gooiden. Het WK? Iedereen kan van iedereen winnen, zolang de kop maar juist staat en je er zelf in gelooft. Hij kan een goeie run hebben, maar hij kan ook zomaar in de eerste ronde verliezen, dat is het mooiste aan onze sport.”