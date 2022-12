Hasselt

Dinsdagmiddag is Sinterklaas op de Hasseltse Quartier Bleu uitgewuifd door meer dan 150 kinderen van de Catharinaschool in Hasselt. Zij mochten, vlak voor de Sint weer op zijn pakjesboot stapte, samen met hem boterhammen eten. Al had de Sint geen broodjes bij maar een lekkere Hasseltse speculaas.