Ella (8) verkoopt meer dan 100 zelfgemaakte armbandjes voor De Warmste Week

Bilzen

De dozen met de Loom-elastiekjes vullen deze periode de tafel bij de familie Terwingen in Bilzen. “De laatste maanden is onze dochter Ella helemaal in de ban van het maken van sieraden met de loombandjes”, lacht mama Eva. Voor de 8-jarige Ella begon het knutselen op school. “Tijdens de speeltijden maakten we met enkele vriendinnetjes armbandjes. Ik heb dan aan mama gevraagd of ik er geen goed doel mee kon steunen”, zegt de mondige jongedame. “Dan hebben mama en papa me verteld over De Warmste Week.”

Ella is heel sociaal, zo zegt mama Eva. “Ze spreekt dan ook familie en vrienden aan om hen te overtuigen het project te steunen. Haar eerste doel was om 100 loombandjes te verkopen aan 2 euro per stuk. Maar die grens heeft ze al snel gehaald.”

Liedje aanvragen

“Bij mijn broer Jasper op de voetbal hebben ook al veel supporters een bandje gekocht”, gaat Ella verder. “Momenteel zit ik aan 260 euro. Via mama haar Facebook-pagina komen elke dag aanvragen binnen. Iedereen mag zelf de kleuren kiezen. Er zijn ook mensen die gewoon centjes geven. Ook heb ik ondertussen al heel veel sets met elastiekjes gekregen. Dat is heel leuk.”

Naast de armbandjes is Ella ook druk bezig met dansen, toneel en de Chiro. Maar nu is het vooral spannend afwachten op de uitzendingen van De Warmste Week. “Ik ga de centjes persoonlijk afgeven”, zegt Ella. “Ook ga ik het plaatje van mijn nichtje Lotte aanvragen. Ze heeft als LoCa het liedje My Show gemaakt, dat ook op Spotify staat. Ze heeft trouwens ook al wat armbandjes gekocht.” Hoeveel het eindbedrag van haar creatieve knutselwerk zal zijn, is nog niet duidelijk. “Oma en opa hebben al gezegd dat ze het bedrag gaan verhogen”, lacht Ella. (joge)