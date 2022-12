Het rommelt op vooravond van Parijs 2024: wordt UCI-voorzitter David Lappartient straks ook president van Frans Olympisch Comité?

Het rommelt in het Frans Olympisch Comité. En dat met de Olympische Spelen van Parijs die over minder dan twee jaar worden gehouden. Voorzitster Brigitte Henriques worstelt momenteel met een burn-out.

Het Internationaal Olympisch Comité houdt de situatie angstvallig in de gaten. Volgens de Franse sportkrant L’Equipe cirkelt in Lausanne al de naam van David Lappartient voor het geval Henriques zou aftreden.

Volgens ex-atleet Guy Drut zijn er twee kampen binnen het nationaal olympisch comité. “Op anderhalf jaar van de Spelen zelf is er slechts één uitkomst: opnieuw stemmen wie de president van het Comité wordt.”

Vier Fransen maken deel uit van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Van de vier potentiële voorzitters zou UCI-voorzitter David Lappartient de beste kansen hebben. Ook al omdat Guy Drut (71) te oud zou zijn, Martin Fourcade (34) te jong en Jean-Christophe Rolland (54) wel het juiste profiel zou hebben maar professioneel te veel benomen zou zijn. Lappartient zei in diezelfde krant dat volgens hem “de president van het Franse Comité niet is opgestapt”. “Niettemin is de situatie van het CNOSF zorgwekkend. Natuurlijk is er vanuit het IOC een zekere bezorgdheid omdat het precies gebeurt in een land dat de Olympische Spelen straks organiseert. Ik heb een mail gestuurd naar de administratieraad om opnieuw als één blok op te treden nu ons land de Olympische Spelen organiseert.”

Lappartient (49) is als politicus ook sinds vorig jaar voorzitter van de departementale raad van Morbihan. Hij gaf gelijktijdig ontslag als burgemeester van Sarzeau maar is o.a. ook voorzitter van ‘la compagnie des ports du Morbihan’. Met andere woorden: de UCI-voorzitter is een vergadertijger pur sang. (hc)