Moordenaars Silvio Aquino lijken slag niet thuis te halen voor Cassatie

Niet vandaag maar pas op 20 december zal het Hof van Cassatie een uitspraak doen in het cassatieberoep in de zaak rond Silvio Aquino. In juni kregen de vijf daders hun straf in het Tongerse assisenhof te horen. Uitvoerder Sandro Hamidovic (53) kreeg levenslang en tipgever Martino Trotta (63) werd tot 28 jaar cel veroordeeld.

Met hun cassatieverzoek, aangetekend door vier van de vijf veroordeelden, proberen de daders een nieuw proces in de wacht te slepen. Zeker bendeleider en schutter Sandro Hamidovic heeft niets te verliezen na zijn veroordeling tot levenslang. De advocaten hekelen diverse vormelijke fouten tijdens het proces. Klein lijkt de kans dat ze hun slag zullen thuis halen. Het Parket-Generaal bij het Hof van Cassatie ziet alvast geen reden om het arrest te verbreken.

Zeven kogels

Terug naar de feiten op 27 augustus 2015. Op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen rijden twee auto’s Silvio Aquino en zijn vrouw Silvia klem. Het plan van de Bosnische Hamidovic-clan is om de voor drugsfeiten veroordeelde Maasmechelaar te ontvoeren en 500.000 euro losgeld te eisen. Het plan valt helemaal in duigen. Het komt tot een schermutseling waarbij Silvio een wapen van één van de gemaskerde daders kan afpakken en de stiefzoon van Sandro het leven laat. Terwijl Silvia door de bossen vlucht, schieten de daders Silvio dood. Met vijf kogels in het hoofd en twee in de romp.

Kleine kans

Begin juni kregen de vijf daders achter de dodelijke raid hun straf te horen in Tongeren. Na Sandro Hamidovic kreeg de Zutendaalse tipgever Martino Trotta met 28 jaar de cel de zwaarste straf. Dader nummer drie, Dragisa Hamidovic, ging na zes jaar voortvluchtig te zijn geweest eind augustus vorig jaar aan het praten. Na zijn toevallige arrestatie in het Spaanse Blanes legde hij het plan uit. Zijn aandeel in de moord kwam hem op 22 jaar cel te staan. Bosko Hamidovic stond op de uitkijk op het moment dat Silvio Aquino aan zijn woning in Maasmechelen vertrok en kreeg 20 jaar cel. De volksjury veroordeelde de vijfde dader Nebusja Pavlovic tot 26 jaar cel. Het is nu wachten op 20 december of er nog een vervolg op het proces komt, maar de kans lijkt bijzonder klein.