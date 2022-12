Beste Belgische skiër Armant Marchant begint aan postolympisch seizoen: “Waarom zou ik dit jaar niet op het podium kunnen staan?”

Slalomspecialist Armand Marchand heeft er zin in. Zondag trapt hij zijn wereldbekerseizoen af in Val d’Isère. Hij trainde met de nummer één van de wereld of met de olympische kampioene. “Ik moet geen complexen hebben over mijn tijden. Waarom zou ik dit jaar niet voor het eerst op het podium kunnen staan?”

Zo’n 35 Belgische fans zullen dit weekend in Val d’Isère Armand Marchant toeschreeuwen. Na zes maanden voorbereiding begint hij aan zijn wereldbekerseizoen in het Franse Val d’Isère. “Ik hou van de piste in ‘Val’. Daar haalde ik vorig jaar mijn zevende plaats, mijn beste resultaat vorig seizoen. Daar kwam ik chronogewijs ook het dichtst bij het podium. Tegelijk boezemt de piste angst in, want complex, een echte ‘challenge’.”

Marchant heeft er een ochtendtraining opzitten met niemand minder dan de Noor Henrik Kristoffersen, nummer één van de wereld. “Wij hebben een goede relatie. Het is soms ook een beetje een pokerspel (lacht). Dan test hij een ander model uit, en als ik vraag waarom, zegt hij dat het cool is, nice. We zijn profs, hé, een beetje afstand is normaal.”

Afgelopen zomer trainde hij ook een week met de olympisch kampioene Petra Vhlova. “Al die ervaringen helpen. Ook in Zweden onlangs trainde ik met goede skiërs die zondag de wereldbeker skiën. De trainingen tonen aan dat alles zeer dicht bij elkaar ligt. Iedereen kan winnen, iedereen kan verliezen.”

Meespelen met de wereldtop

Marchant schreef enkele jaren geschiedenis. Hij schaarde zich in 2020 tussen de absolute wereldtop, in Zagreb. “Ik twijfel er niet aan dat ik op een goede dag met de wereldtop kan meespelen voor de medailles. Ik moet geen complexen hebben over mijn chrono’s. Ik wil elke wedstrijd in de punten skiën. En waarom niet dit seizoen een eerste wereldbekerpodium? Ik ben nog maar 24 jaar, bijna 25 jaar – dat zou een mooi cadeau zijn. Ik leer nog echt veel bij, over het materiaal, over het mentale deel van de koers…”

Op de Spelen in Peking 2022 kwam het er niet uit, geplaagd door een vervelende kuitblessure. “Een gebrek aan ritme heeft mij op de Spelen de das omgedaan. Toch ben ik blij dat ik heb deelgenomen. Dat blijft een ervaring, ook voor de toekomst. Op de volgende Spelen zal ik 28 jaar zijn, dan ben ik nog altijd geen ‘oudje’ in de sport. Op het WK dit jaar wil ik revanche nemen.”

Sportman van het Jaar? “Wout van Aert!”

Intussen is een wintersporter die met hem in Peking was, kandidaat voor de Sportman van het Jaar: Bart Swings, olympisch kampioen snelschaatsen. Wie hij de meeste punten zou geven, Swings of wielerfenomeen Remco Evenepoel? Zijn antwoord verrast. “Wel, ik apprecieer enorm Wout van Aert, omdat hij zowel in de zomer als de winter performant is. Hij zorgt voor spektakel, show, iets wat soms mankeert in het wielrennen. Veel mensen kijken dankzij Wout, en ook natuurlijk Remco, naar wielrennen. Als ik moet kiezen, apprecieer ik Wout van Aert het meest.”