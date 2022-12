FOD Economie laat deze vier speelgoedartikelen uit de rekken halen: “Kankerverwekkende stoffen”

Nu de eindejaarsfeesten dichterbij komen is de jacht op speelgoed weer geopend. Daarom besloot FOD Economie in 2021 een controle uit te voeren of het speelgoed voldoet aan alle regels. Dat onderzoek was gericht op speelgoed voor kinderen onder drie jaar. Kinderen van die leeftijd steken vaak speelgoed in hun mond en waardoor er ook extra risico’s zijn. De onderzoekers gingen erg gericht te werk. “Door onze ervaring weten dat producten zoals stiften een hoger risico vormen voor problemen. Dat komt omdat stiften meer chemische stoffen bevatten,” verklaart Lien Meurisse, woordvoerster van FOD Economie.

Uit het onderzoek bleek dat 20% van het onderzochte speelgoed de maximale toegestane waarden van bepaalde chemische stoffen overschreed. Sommige van die stoffen kunnen kankerverwekkend zijn. Het gaat om twee verschillende soorten kleurstiften, vingerverf en speelballen voor baby’s. “De vier producten vormden een groot risico. Daarom hebben we besloten om waarschuwingen op Europees niveau uit te sturen. Bovendien werden alle artikelen uit de handel genomen en bij de consument teruggeroepen.” Mensen die een schadelijk speelgoed hebben gekocht kunnen bij de speelgoedfabrikant vragen om een terugbetaling. De producent kiest of hij de getroffen klanten het bedrag teruggeeft in de vorm van geld of een tegoedbon.

Naast technische problemen hadden 18 artikelen ook administratieve fouten. Zo was de technische documentatie niet correct of werd het adres van de fabrikant niet vermeld op de verpakking. De FOD Economie raadt mensen aan om speelgoed aan te kopen in betrouwbare winkels als je problemen wilt vermijden. “Speelgoed uit de bekendere winkels is meestal wel volledig in orde. Je kijkt ook best of de CE markering aanwezig is. Speelgoed met dit label voldoet aan de Europese wetgeving”, zegt Meurisse.