Dorpsraad Int Teurp brengt al voor 10de jaar op rij kerstbomen rond in Lauw

Tongeren

De dorpsraad Int Teurp van Lauw levert al voor het tiende jaar op rij kerstdennen aan huis bij de dorpelingen van Lauw en Hertsappe. Om dit jubileum te vieren, werden de Lauwenaren zaterdagnamiddag getrakteerd op een kerstdrink aan frituur Lucia.

“Tien jaar geleden zijn we gestart met enkele tientallen dennen aan 5 euro”, vertelt Patrick Jans. “De laatste jaren leveren we 250 kerstbomen aan huis voor 10 euro. Op een aantal van 380 huizen wil dat zeggen dat twee derde van de inwoners meedoet. Wie lampjes wil, betaalt 10 euro extra. De kerstboom in huis plaatsen, moeten ze zelf wel doen. Omdat het de tiende editie is, hebben we voor iets extra gezorgd: een kaartje met een kaarsenhouder en een theelichtje, gemaakt bij Intesa in Borgloon.” (diro)