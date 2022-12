Zonhovense wijk Halveweg kan vanaf nu klinken met eigen biertje ‘Half-weg’

Zonhoven

Het wordt steeds gezelliger aan de Halveweg in Zonhoven. Het lokale buurtschap Halveweg organiseerde afgelopen maand nog een leuke quiz over de buurt. “Maar bij activiteiten moet er natuurlijk ook geklonken kunnen worden”, vindt Rudy Raymaekers. “Daarvoor zochten we naar iets typisch lokaal. Nu hebben we ons eigen biertje Half-weg laten brouwen.”

De pittige trippel is met 8,7 procent alcohol zeker geen half werk. “Let trouwens ook eens op het etiket: daarop staan de vier kleuren van de vier wijken uit onze buurt”, legt Raymaekers uit. “Vroeger werd er hier jaarlijks een Spel Zonder Grenzen gespeeld waarbij elke wijk het tegen elkaar opnam. Voor dat spel kreeg elke wijk een kleur toegewezen. Nu nog spreken we aan de Halveweg bijvoorbeeld van de ‘gele’ of de ‘groene’ wijk. We hebben trouwens verdere plannen. We denken dan aan een streekgerechtje. Als het kan even met een stevige klets Half-weg in de saus, vanzelfsprekend.”

Het biertje Half-weg is niet te krijgen in de handel, maar wordt wel geserveerd op de lokale feesten. (toro)