Een eerbetoon aan de overleden Queen, het model van het jaar en ‘Wednesday’-gekte: dit waren de Fashion Awards

Na een periode van afwezigheid maakte de modewereld zich afgelopen maandag op voor een van de hoogtepunten van het jaar: de Fashion Awards in de prestigieuze Royal Albert Hall in Londen zijn terug van weggeweest. Het kruim van de Britse en internationale mode-industrie verzamelde op de rode loper, waar onder meer de recent overleden koningin Elizabeth II werd geëerd. Een overzicht in vijf hoogtepunten.