Roetpiet en Sint lezen verhaaltjes voor in de Zutendaalse bib

Zutendaal

In de bibliotheek van Zutendaal werd de Sint zopas ontvangen door 20 kinderen die enthousiast voor hem stonden te zingen. Het werd een gelukzalig weerzien en er werd ijverig geknutseld aan een verlanglijstje voor de Sint. Nadien las Piet een mooi Sinterklaasverhaal voor. Alle kinderen luisterden vol spanning. Daarna had de Sint over ieder kind wel iets te vertellen uit zijn grote boek, want de spiekpietjes hadden hun werk goed gedaan. Aan de fonkelende oogjes te zien waren er ook dit jaar alleen maar brave kinderen die reikhalzend uitkeken naar 6 december. (geva)