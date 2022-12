Nieuwe speelplekken op speelplaats mogen ook na schooltijd gebruikt worden

Zutendaal

Sinds begin november kunnen de leerlingen van basisschool De Parel en De Stapsteen zich uitleven op twee nieuwe speelplekken. Een deel van hun speelplaatsen werd immers omgevormd tot speelplekken met heel wat leuke toestellen. Niet alleen de leerlingen, maar ook kinderen uit de buurt kunnen er na schooltijd komen spelen.

Zopas werden de twee nieuwe speelplekken officieel geopend met een receptie. “We zijn enorm blij dat de speelplekken voor de vakantie klaar zijn”, zegt schepen van jeugd Yannick Eurlings. “Zo kunnen de kinderen uit de buurt volop ravotten en plezier maken.”

De herinrichting van de speelplaatsen kadert in het vergroten van de speelinfrastructuur in Zutendaal. De Vlaamse overheid zorgde met een subsidie van 79.000 euro voor een fors duwtje in de rug. Het resterende bedrag nam het gemeentebestuur voor zijn rekening. “Doel is om een ontmoetingsplek te creëren voor kinderen, ouders en buurtbewoners”, vult burgemeester Ann Schrijvers aan. “De uitwerking van dit project gebeurde in samenwerking met allerlei partners. Zowel de scholen, buurtbewoners, jeugdraad als alle jeugdbewegingen kwamen aan bod.” (geva)