‘Kerstmagie’ tovert Kasteel van Duras om tot oogverblindend kerstpaleis

Sint-Truiden

Het betoverende kerstspektakel Kerstmagie is opnieuw te gast in het Kasteel van Duras. Tot 23 december gaan de poorten van het kasteel weer open voor deze magische en interactieve theaterwandeling.

Het kasteel werd omgetoverd tot een oogverblindend kerstpaleis dat je onderdompelt in een wondere wereld. Tijdens hun reis doorheen het kasteel komen bezoekers in een spannend avontuur terecht. Fantastische lichteffecten, prachtige muziek en een gloednieuw verhaal leiden bezoekers door een sprookjesachtig kerstkasteel. Kerstmagie is de ideale familie-uitstap om in de kerstsfeer te komen en bovendien een unieke kans om prachtig Vlaams erfgoed langs binnen te bewonderen. (jcr)

Tickets via www.kerstmagie.be