Mariah Carey krijgt eigen stripverhaal

Popzangeres Mariah Carey krijgt een eigen stripboek. Tidalwave Comics heeft de All I want for Christmas is You-zangeres toegevoegd aan hun “Female Force”-reeks.

Op 22 pagina’s zal het leven en de carrière van Mariah Carey verteld worden. Haar kindertijd en haar reis naar de top zullen daarin behandeld worden. Het stripverhaal zal deel uitmaken van de “Female Force”-reeks, die de verhalen van succesvolle vrouwen in verschillende domeinen in de kijker wil zetten. “Ik hoop dat de lezers iets nieuw leren over haar”, zei schrijven Michael Frizell in een statement.

Het stripverhaal zal drie verschillende covers hebben, waarvan eentje een ode is aan haar kersthit All I Want for Christmas is You.

Vanaf 7 december is het stripverhaal verkrijgbaar.

